30 сейвов Тарасова помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс», у Чинахова и Панарина по голу

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 5:1.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Зак Веренски, Эндрю Пик, Егор Чинахов, Эрик Робинсон и Кент Джонсон, вратарь Даниил Тарасов отразил 30 бросков. У хозяев единственную шайбу забросил Артемий Панарин, вратарь Игорь Шестеркин остался в запасе.

После этого матча «Коламбус» с 7 очками занимают восьмое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 6 очками — на 15-й строчке.