«Рейнджерс» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» дома проиграли «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

«Рейнджерс» с 33 очками занимают 11-е место в таблице Восточной конференции. «Каролина» с 43 очками — на 5-й строчке.