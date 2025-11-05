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«Рейнджерс» дома проиграли «Каролине», Кочетков сделал 25 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент

«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3.

Шайбы забросили Николай Элерс, Шон Уокер и Сет Джарвис.

Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков сделал 25 сэйвов и был признан первой звездой встречи. Кочетков провел первый матч в этом сезоне НХЛ, «Каролина» поместила голкипера в список травмированных 14 октября. После чего он был отправлен в АХЛ и провел один матч за «Чикаго Вулвз».

«Каролина» набрала 16 очков в 12 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 12-й строчке — 14 очков в 14 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Каролина
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Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
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8 Филадельфия 0 0 0 0
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2 Бостон 0 0 0 0
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5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
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6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
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3 Вегас 0 0 0 0
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6 Сан-Хосе 0 0 0 0
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2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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