«Каролина» победила «Рейнджерс», Свечников набрал 3 очка

«Каролина» на выезде выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Российский форвард Андрей Свечников оформил дубль и сделал голевую передачу.

Также по одной шайбе забросили Себастьян Ахо и Сет Джарвис.