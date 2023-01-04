«Рейнджерс» обыграли «Каролину». Панарин и Свечников набрали по одному очку

«Рейнджерс» выиграли у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Харрикейнз» потерпели первое поражение после серии из 11 побед.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился голом в составе победителей. Его соотечественник и одноклубник Виталий Кравцов сделал голевую передачу.

В составе проигравшей команды одним ассистом отметился российский форвард Андрей Свечников.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 из 23 бросков по своим воротам. Вратарь «Каролины» Петр Кочетов сделал 26 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Каролина» — 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Голы: Бернс — 5 (Штястны, Слэвин), 7:24 — 0:1. Труба — 3 (бол., Кравцов, Хытил), 16:26 — 1:1. Нечас — 17 (Свечников, Штястны), 16:42 — 1:2. Зибанежад — 19 (бол.), 36:45 — 2:2. Чатфилд — 2 (Терявяйнен), 37:14 — 2:3. Панарин — 11 (Линдгрен, Фокс), 40:36 — 3:3. Миллер — 3 (Зибанежад, Какко), 50:27 — 4:3. Хытил — 9 (бол., п.в., Миллер, Труба), 58:57 — 5:3.

Вратари: Шестеркин — Кочетков.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 31 (6+11+14) — 23 (9+7+7).

Наши: Кравцов (13.58/2/0), Панарин (23.41/3/0) — Свечников (21.35/2/+1).

4 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17747 зрителей.