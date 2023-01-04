Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:37

«Рейнджерс» обыграли «Каролину». Панарин и Свечников набрали по одному очку

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Рейнджерс» выиграли у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Харрикейнз» потерпели первое поражение после серии из 11 побед.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился голом в составе победителей. Его соотечественник и одноклубник Виталий Кравцов сделал голевую передачу.

В составе проигравшей команды одним ассистом отметился российский форвард Андрей Свечников.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 из 23 бросков по своим воротам. Вратарь «Каролины» Петр Кочетов сделал 26 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Каролина» — 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Голы: Бернс — 5 (Штястны, Слэвин), 7:24 — 0:1. Труба — 3 (бол., Кравцов, Хытил), 16:26 — 1:1. Нечас — 17 (Свечников, Штястны), 16:42 — 1:2. Зибанежад — 19 (бол.), 36:45 — 2:2. Чатфилд — 2 (Терявяйнен), 37:14 — 2:3. Панарин — 11 (Линдгрен, Фокс), 40:36 — 3:3. Миллер — 3 (Зибанежад, Какко), 50:27 — 4:3. Хытил — 9 (бол., п.в., Миллер, Труба), 58:57 — 5:3.

Вратари: Шестеркин — Кочетков.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 31 (6+11+14) — 23 (9+7+7).

Наши: Кравцов (13.58/2/0), Панарин (23.41/3/0) — Свечников (21.35/2/+1).

4 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17747 зрителей.

Андрей Свечников
Артемий Панарин
Виталий Кравцов
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Петр Кочетков
1
Читайте также
Малкин чуть не спас «Питтсбург». Ему не хватило всего одной секунды
12-я чемпионка мира Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию. С 2024 года
Боевики ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам
ФРГ официально отклонила требование Польши о репарациях
В Бельгии назвали нулевым эффект от санкций ЕС против России
Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский нападающий «Рейнджерс» Панарин забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Оттава» переиграла «Коламбус»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 38 25 13 56
2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Рейнджерс 39 21 18 48
4 Вашингтон 40 21 19 48
5 Питтсбург 37 19 18 44
6 Айлендерс 38 21 17 44
7 Филадельфия 38 14 24 35
8 Коламбус 36 11 25 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 38 23 15 53
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Баффало 36 19 17 40
5 Детройт 35 16 19 39
6 Оттава 38 18 20 39
7 Флорида 39 17 22 38
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 36 19 17 41
5 Сент-Луис 38 18 20 39
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 36 13 23 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 26 14 54
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Сиэтл 35 19 16 42
5 Эдмонтон 38 20 18 42
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 38 10 28 24
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
4.01 03:00
Вашингтон – Баффало
 4 : 5 ОТ
4.01 03:00
Оттава – Коламбус
 4 : 0
4.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 5 : 3
4.01 03:00
Торонто – Сент-Луис
 5 : 6 Б
4.01 03:00
Флорида – Аризона
 5 : 3
4.01 04:00
Виннипег – Калгари
 - : -
4.01 04:00
Нэшвилл – Монреаль
 - : -
4.01 04:30
Чикаго – Тампа-Бэй
 - : -
4.01 05:00
Эдмонтон – Сиэтл
 - : -
4.01 06:00
Ванкувер – Айлендерс
- : -
4.01 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

35 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости