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Сегодня, 04:57

31 сэйв Кочеткова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 из 36 бросков по своим воротам. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 31 из 34 бросков.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Петр Кочетков
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 80 52 28 112
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 80 45 35 101
4 Вашингтон 79 44 35 100
5 Айлендерс 79 35 44 80
6 Коламбус 79 36 43 79
7 Нью-Джерси 79 27 52 62
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 79 57 22 120
2 Торонто 80 52 28 111
3 Тампа-Бэй 79 49 30 106
4 Бостон 79 49 30 103
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 80 31 49 72
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 55 24 116
2 Миннесота 79 51 28 109
3 Сент-Луис 80 49 31 109
4 Нэшвилл 79 44 35 94
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 79 46 33 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 79 42 37 90
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 79 32 47 76
7 Анахайм 80 30 50 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
Результаты / календарь
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
2.05
27.04 02:00
Торонто – Детройт
 - : -
27.04 02:00
Бостон – Флорида
 - : -
27.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
- : -
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 - : -
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 - : -
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 - : -
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 - : -
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 - : -
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 - : -
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 - : -
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 - : -
27.04 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 118
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 79 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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