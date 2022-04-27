31 сэйв Кочеткова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

Читать «СЭ» в

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 из 36 бросков по своим воротам. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 31 из 34 бросков.