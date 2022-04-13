Гол и голевая передача Свечникова помогли «Каролине» переиграть «Рейнджерс»

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«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Харрикейнз» прервали трехматчевую победную серию команды из Нью-Йорка.

Российский нападающий Андрей Свечников отметился голом и голевой передачей. Он забросил 29-ю шайбу в сезоне.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.