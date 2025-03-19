«Рейнджерс» — «Калгари»: видеообзор матча

«Рейнджерс» дома проиграли «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

«Калгари» набрал 73 очка в 67 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» идут на 9-й строчке в Восточной конференции — 72 очка в 69 играх.