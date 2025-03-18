«Рейнджерс» и «Калгари» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 19 марта. Матч пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

«Рейнджерс» — «Калгари»: трансляция матча НХЛ (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Рейнджерс» — «Калгари» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Рейнджерс» провели 68 матчей, набрали 72 очка и перед игровым днем занимали восьмое место на «Востоке», предыдущим соперником клуба из Нью-Йорка был «Эдмонтон» (1:3). У «Калгари» — 66 матчей, 71 очко и десятое место в Западной конференции, во вторник «Флэймз» проиграли «Торонто» (2:6).