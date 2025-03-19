«Рейнджерс» проиграли «Калгари», Панарин забил один гол
«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.
Единственный гол хозяев забил российский нападающий Артемий Панарин. Теперь у 33-летнего россиянина 73 (30+43) очка в 67 матчах этого сезона.
Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 33 из 35 бросков по его воротам.
«Калгари» набрал 73 очка в 67 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» идут на 9-й строчке в Восточной конференции — 72 очка в 69 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Калгари» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Голы: Панарин — 30 (Вааканайнен, Куилль), 1:13 — 1:0. Кадри — 24 (Уигар, Зари), 10:22 — 1:1. Коронато — 18 (бол., Кадри, Уигар), 18:03 — 1:2.
Вратари: Шестеркин (57:36) — Владарж.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 13 (5+3+5) — 35 (14+10+11).
Наши: Панарин (22.41/2/0) — Мироманов (11.44/0/0).
19 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
