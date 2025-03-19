Хоккей
19 марта, 04:47

«Рейнджерс» проиграли «Калгари», Панарин забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственный гол хозяев забил российский нападающий Артемий Панарин. Теперь у 33-летнего россиянина 73 (30+43) очка в 67 матчах этого сезона.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 33 из 35 бросков по его воротам.

«Калгари» набрал 73 очка в 67 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» идут на 9-й строчке в Восточной конференции — 72 очка в 69 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Калгари» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Панарин — 30 (Вааканайнен, Куилль), 1:13 — 1:0. Кадри — 24 (Уигар, Зари), 10:22 — 1:1. Коронато — 18 (бол., Кадри, Уигар), 18:03 — 1:2.

Вратари: Шестеркин (57:36) — Владарж.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 13 (5+3+5) — 35 (14+10+11).

Наши: Панарин (22.41/2/0) — Мироманов (11.44/0/0).

19 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
