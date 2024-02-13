«Рейнджерс» победили «Калгари», Шестеркин впервые в сезоне отыграл на ноль

«Рейнджерс» дома обыграли «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

У хозяев забросили Уилл Куилль и Джимми Веси.

Российский вратарь Игорь Шестеркин отразил все 30 бросков и впервые в сезоне-2023/24 отыграл на ноль.

«Рейнджерс» поднялись на второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 53 матчах. «Калгари» идет десятым на «Западе» с 55 очками в 53 играх.