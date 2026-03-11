«Рейнджерс» забили четыре гола «Калгари»

«Рейнджерс» выиграли у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Игра проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Канадский форвард Алексис Лафренье оформил хет-трик, а также одну шайбу забросил Конор Шири.

«Рейнджерс» набрали 60 очков в 64 матчах и занимают последнее место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 57 очков в 64 играх.