«Рейнджерс» и «Айлендерс» проведут матч в рамках стадионной серии НХЛ

НХЛ на официальном сайте сообщил о матчах стадионной серии, которые пройдут в сезоне-2023/24.

17 февраля 2024 года встретятся «Нью-Джерси» и «Филадельфия», на следующий день сыграют «Рейнджерс» и «Айлендерс».

Матчи на открытом воздухе пройдут на стадионе команд НФЛ «Метлайф». Вместимость арены составляет 82 500 человек.