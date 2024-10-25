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Сегодня, 04:33

«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Бобровский сделал 24 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Флорида» на выезде победила «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Нью-йоркская команда потерпела первое поражение в основное время в этом сезоне.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

«Флорида» поднялась на 11 место и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» лидирует с 11 очками, опережая «Пантерз» по дополнительным показателям.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
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  • Алексей Х

    Сергею потребовалось меньше всех встреч,чтобы одержать победу. === чего-то не хватает...)

    25.10.2024

  • Алексей Х

    В дуэли русских вратарей сильнее оказался Бобр! Великолепный матч Сереги - первая звезда без вопросов! Ну и Игар был вполне на уровне)

    25.10.2024

  • Инсбрук 1964

    400-ю победу в своем 709-м матче!

    25.10.2024

  • baruv

    Обескураживающее начало для рейнджеров. К третьей минуте 0-2 и дальше Флорида разницу в 2 шайбы держали. И по игре хозяева с Артемием, при большой помощи Шестеркина переломить игру не смогли. Бобровский сегодня был на высоте.

    25.10.2024

  • Инсбрук 1964

    Очень ответственно подошла к игре Флорида, не дав шансов NYR. Тех еще Шестеркин спасал. А герой встречи Бобровский! Есть рекордсмены и помимо Овечкина: Сергею потребовалось меньше всех встреч,чтобы одержать победу. Обошел Лундквиста, Бродо и всех прочих с заметными запасом. Молодец!

    25.10.2024

    • Кучеров забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

    «Миннесота» победила «Тампу», Кучеров набрал 3 очка
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Рейнджерс 6 5 1 11
    2 Нью-Джерси 9 5 4 11
    3 Вашингтон 6 5 1 10
    4 Питтсбург 8 3 5 7
    5 Каролина 5 3 2 6
    6 Коламбус 6 3 3 6
    7 Айлендерс 6 2 4 6
    8 Филадельфия 7 1 6 3
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Флорида 8 4 4 9
    2 Тампа-Бэй 6 4 2 8
    3 Оттава 6 4 2 8
    4 Торонто 7 4 3 8
    5 Бостон 7 3 4 7
    6 Баффало 8 3 5 7
    7 Детройт 6 3 3 6
    8 Монреаль 7 2 5 5
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег 6 6 0 12
    2 Миннесота 6 4 2 10
    3 Даллас 7 5 2 10
    4 Юта 7 4 3 9
    5 Сент-Луис 7 4 3 8
    6 Колорадо 7 3 4 6
    7 Чикаго 7 2 5 5
    8 Нэшвилл 6 1 5 2
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Калгари 6 5 1 11
    2 Вегас 7 4 3 9
    3 Ванкувер 6 3 3 8
    4 Лос-Анджелес 7 3 4 8
    5 Сиэтл 7 4 3 8
    6 Анахайм 6 3 3 7
    7 Эдмонтон 7 2 5 5
    8 Сан-Хосе 7 0 7 2
    Результаты / календарь
    15.10
    16.10
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    27.10
    28.10
    29.10
    30.10
    25.10 02:00
    Рейнджерс – Флорида
    		 - : -
    25.10 02:00
    Торонто – Сент-Луис
    		 - : -
    25.10 02:00
    Тампа-Бэй – Миннесота
    		 - : -
    25.10 02:00
    Детройт – Нью-Джерси
    		 - : -
    25.10 02:00
    Бостон – Даллас
    		 - : -
    25.10 04:00
    Юта – Колорадо
    		 - : -
    25.10 04:00
    Калгари – Каролина
    		 - : -
    25.10 05:00
    Сиэтл – Виннипег
    		 - : -
    25.10 05:30
    Лос-Анджелес – Сан-Хосе
    		 - : -
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