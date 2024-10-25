«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Бобровский сделал 24 сэйва

«Флорида» на выезде победила «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Нью-йоркская команда потерпела первое поражение в основное время в этом сезоне.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

«Флорида» поднялась на 11 место и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» лидирует с 11 очками, опережая «Пантерз» по дополнительным показателям.