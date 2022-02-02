«Рейнджерс» обыграли «Флориду». Шестеркин сделал 34 сейва

«Рейнджерс» обыграли «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Пантерз» потерпели первое поражение после четырех побед кряду.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился одной заброшенной шайбой.

«Флорида» лидирует в Восточной конференции, а «Рейнджерс» идут на 4-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Флорида» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Зибанежад — 18, 0:35 — 1:0. Дюклер — 19 (Юбердо, Барков), 10:44 — 1:1. Райнхарт — 16 (бол., Барков, Экблад), 22:18 — 1:2. Лафренье — 10 (Крайдер), 23:27 — 2:2. Крайдер — 32 (бол., Строум, Панарин), 37:25 — 3:2. Крайдер — 33 (бол., Зибанежад, Панарин), 54:39 — 4:2. Панарин — 13 (бол., п.в.), 59:19 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Найт (56:27 — 58:23, 59:04 — 59:19).

Штраф: 11 — 15.

Броски: 35 (7+15+13) — 36 (15+12+9).

Наши: Панарин (19.01/5/0) — -.

2 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.