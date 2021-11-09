«Рейнджерс» победили «Флориду», Шестеркин отразил 42 броска

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Флориду» со счетом 4:3.

У хозяев шайбы на счету Криса Крайдера, Адама Фокса, Ки-Андре Миллера и Райана Строума, Артемий Панарин сделал две результативные передачи. Гости ответили точными бросками Ээту Луостаринена, Сэма Рейнхарта и Патрика Хернквиста. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 42 броска.

После этого матча «Рейнджерс» с 17 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Флорида» с 21 очком — на первой строчке.