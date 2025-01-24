«Рейнджерс» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграли «Филадельфию» (6:1).

Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился голевой передачей. Теперь у него 50 (20+30) очков в этом сезоне.