Гол Мичкова в овертайме принес «Филадельфии» победу над «Рейнджерс»

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Игра проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль, в том числе победный гол в овертайме. Теперь у 21-летнего россиянина 31 (15+16) очко в 57 играх этого сезона.

Также у гостей голом отметился Тревор Зеграс. У «Рейнджерс» забили Сэм Кэррик и Алексис Лафренье.

«Филадельфия» набрала 63 очка в 58 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут последними — 51 очко в 58 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 февраля, 04:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Филадельфия

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