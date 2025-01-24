«Рейнджерс» разгромили «Филадельфию», Панарин сделал голевую передачу

«Рейнджерс» на своем льду выиграли у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. Нью-йоркская команда прервала трехматчевую победную серию «Флайерз».

Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился голевой передачей. Теперь у него 50 (20+30) очков в этом сезоне.