«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс», Мичков сделал голевую передачу
«Филадельфия» переиграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5. «Рейнджеры» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков сделал голевую передачу. У него теперь 59 (24+35) очков в 76 играх этого сезона.
Форвард хозяев Артемий Панарин забросил одну шайбу, которая стала для него 300-й в регулярных чемпионатаха за карьеру.
«Филадельфия» набрала 73 очка в 78 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 12-й строчке — 79 очков в 78 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 5:8 (1:0, 1:2, 3:6)
Голы: Трочек — 23 (мен., Зибанежад, Куик), 11:33 — 1:0. Форстер — 20 (Кэйтс), 29:03 — 1:1. Хэтэуэй — 9 (мен., Пелинг), 36:43 — 1:2. Панарин — 35 (Зибанежад, Вааканайнен), 38:32 — 2:2. Санхейм — 8 (Кэйтс, Бринк), 43:05 — 2:3. Бродзински — 11 (Вааканайнен, Шнайдер), 45:38 — 3:3. Д. Миллер — 20 (Зибанежад, Куилль), 47:01 — 4:3. Пеллетье — 6 (Типпетт, Пелинг), 48:01 — 4:4. Кутюрье — 15 (Мичков, Конекны), 51:55 — 4:5. Форстер — 21 (Санхейм, Силер), 55:33 — 4:6. Крайдер — 21 (Зибанежад, Фокс), 58:10 — 5:6. Форстер — 22 (п.в., Бринк, Силер), 59:05 — 5:7. Типпетт — 21 (п.в.), 59:48 — 5:8.
Нереализованный буллит: Зибанежад (Р), 1:15 (Вратарь).
Вратари: Куик (57:26 — 58:10, 58:17 — 59:05, 59:21 — 59:48) — Колосов.
Штраф: 2 — 16.
Броски: 29 (12+10+7) — 29 (5+8+16).
Наши: Панарин (17.46/1/-2) — Замула (15.43/2/+1), Мичков (18.08/2/-1).
10 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
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|Нью-Джерси
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|О
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|Бостон
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|0
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|3
|Детройт
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|0
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|4
|Монреаль
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|0
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|5
|Оттава
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|0
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|8
|Юта
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
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|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
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|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
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|0
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|Сиэтл
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|0
|0
|0
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