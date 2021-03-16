Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Он отличился на шестой минуте первого периода.

Provorov makes the Rangers pay for icing the puck! pic.twitter.com/SPVtyNPTiV — Broad Street Hockey (@BroadStHockey) March 15, 2021

По ходу первого периода гости ведут 2:0. Первый гол в активе Джеймса ван Римсдайка.