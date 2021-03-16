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«Рейнджерс» — «Филадельфия»: Проворов забил гол

02:27
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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Он отличился на шестой минуте первого периода.

По ходу первого периода гости ведут 2:0. Первый гол в активе Джеймса ван Римсдайка.

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