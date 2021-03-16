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«Рейнджерс» — «Филадельфия»: Панарин забил первый гол после возвращения

03:38
Артемий Панарин. Фото nhl.com
Артемий Панарин. Фото nhl.com
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Это его первая шайба после возвращения в состав. Россиянин пропустил несколько игр после скандала с обвинением в избиении девушки в 2011 году.

Также россиянин набрал два очка за результативные передачи. Его команда ведет со счетом 3:2.

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