Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Это его первая шайба после возвращения в состав. Россиянин пропустил несколько игр после скандала с обвинением в избиении девушки в 2011 году.

Artemi Panarin scores his first goal back at MSG since his return to the lineup #NYR pic.twitter.com/9qS7ZbHD6m — Rob Taub (@RTaub_) March 16, 2021

Также россиянин набрал два очка за результативные передачи. Его команда ведет со счетом 3:2.