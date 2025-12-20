«Рейнджерс» и «Филадельфия» сыграют в чемпионате НХЛ 20 декабря

«Рейнджерс» и «Филадельфия» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 20 декабря. Игра пройдет на льду арены «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США), стартовое вбрасывание — в 20.30 по московскому времени.

«Рейнджерс» — «Филадельфия»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Рейнджерс» — «Филадельфия» отслеживайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 декабря, 20:30. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Филадельфия

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Рейнджерс» провели 36 матчей и набрали 38 очков, предыдущим соперником ньюйоркцев был «Сент-Луис» (2:1 ОТ). У «Филадельфии» — 33 матча и 40 очков, в пятницу «Флайерз» уступили «Баффало» (3:5).