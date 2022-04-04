«Филадельфия» по буллитам обыграла «Рейнджерс», у Панарина два очка

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Рейнджерс» со счетом 4:3.

В составе отличились Кэмерон Йорк, Оуэн Типпетт и Джоэль Фараби, победный буллит реализовал Кевин Хейс. У команды из Нью-Йорка 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин, еще по голу забили Мика Зибанежад и Эндрю Копп, вратарь Игорь Шестеркин отразил 23 броска.

После этого матча «Филадельфия» с 55 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 94 очками — на третьей строчке.