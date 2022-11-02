«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Филадельфию», у Шестеркина 19 сейвов

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли в овертайме «Филадельфию» со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил Крис Крайдер, вратарь Игорь Шестеркин отразил 19 бросков по воротам. У защитника «Флайерз» Ивана Проворова «-1».

После этого матча «Рейнджерс» с 14 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 12 очками — на шестой строчке.