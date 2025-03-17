«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Эдмонтону» — 1:3.

В составе хозяев отличился Уильям Кулле, вратарь Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 23. У «Ойлерз» шайбы забросили Кори Перри, Виктор Арвидссон и Коннор Макдэвид.