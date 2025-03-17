«Рейнджерс» уступили «Эдмонтону», Шестеркин отразил 20 бросков
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Эдмонтону» со счетом 1:3.
В составе хозяев отличился Уильям Кулле, вратарь Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 23. У «Ойлерз» шайбы забросили Кори Перри, Виктор Арвидссон и Коннор Макдэвид.
В текущем сезоне форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел 66 матчей, в которых набрал 72 (29+43) очка.
После этого матча «Рейнджерс» с 72 очками занимают восьмое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 82 очками — на пятой строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Перри — 15 (бол., Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 19:17 — 0:1. Куилль — 19 (Панарин, Трочек), 25:00 — 1:1. Арвидссон — 9 (Нюджент-Хопкинс), 46:09 — 1:2. Макдэвид — 25 (Нюджент-Хопкинс, Кулак), 56:35 — 1:3.
Вратари: Шестеркин (57:09) — С. Скиннер.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (7+8+7) — 23 (10+6+7).
Наши: Панарин (22.05/4/0) — Подколзин (11.59/1/+1).
17 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|2
|Рейнджерс
|11
|7
|4
|15
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|11
|4
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|5
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|10
|6
|Филадельфия
|12
|3
|9
|9
|7
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|7
|3
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|7
|2
|14
|3
|Оттава
|10
|7
|3
|14
|4
|Флорида
|10
|5
|5
|12
|5
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|6
|Монреаль
|9
|4
|5
|10
|7
|Баффало
|10
|4
|6
|10
|8
|Детройт
|9
|3
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|10
|7
|3
|14
|2
|Миннесота
|10
|6
|4
|14
|3
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|9
|4
|5
|9
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|8
|3
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|7
|2
|15
|3
|Сиэтл
|10
|6
|4
|13
|4
|Сан-Хосе
|10
|5
|5
|11
|5
|Анахайм
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|11
|2
|9
|5
|7
|Лос-Анджелес
|7
|1
|6
|4
|8
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|22.10
|02:30
|Оттава – Флорида
|5 : 1
|22.10
|02:30
|Баффало – Филадельфия
|1 : 3