«Рейнджерс» уступили «Эдмонтону», Шестеркин отразил 20 бросков

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Эдмонтону» со счетом 1:3.

В составе хозяев отличился Уильям Кулле, вратарь Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 23. У «Ойлерз» шайбы забросили Кори Перри, Виктор Арвидссон и Коннор Макдэвид.

В текущем сезоне форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел 66 матчей, в которых набрал 72 (29+43) очка.

После этого матча «Рейнджерс» с 72 очками занимают восьмое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 82 очками — на пятой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Перри — 15 (бол., Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 19:17 — 0:1. Куилль — 19 (Панарин, Трочек), 25:00 — 1:1. Арвидссон — 9 (Нюджент-Хопкинс), 46:09 — 1:2. Макдэвид — 25 (Нюджент-Хопкинс, Кулак), 56:35 — 1:3.

Вратари: Шестеркин (57:09) — С. Скиннер.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (7+8+7) — 23 (10+6+7).

Наши: Панарин (22.05/4/0) — Подколзин (11.59/1/+1).

17 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.