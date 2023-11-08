«Рейнджерс» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» дома обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» набрал 19 очков и занимает второе место в таблице «Востока». У «Детройта» — 15 очков и 6-е место.

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