«Рейнджерс» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» победил «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

«Детройт» прервал серию «Рейнджерс» из трех побед. «Ред Уингз» с 23 очками занимают 5-е место в таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» с 22 очками — на 9-й строчке.