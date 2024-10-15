«Рейнджерс» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» дома обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Рейнджерс» вышли на второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 5 очками в 3 матчах. «Детройт» идет на 12-й строчке с 2 очками в 3 играх.