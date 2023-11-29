«Рейнджерс» сыграет с «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 30 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 03.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Рейнджерс» — «Детройт» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».