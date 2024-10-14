«Рейнджерс» — «Детройт»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Рейнджерс» и «Детройт» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 15 октября. Игра пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, начало — в 2.00 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Североамериканский хоккей можно смотреть в прямом эфире в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Основные события игры «Рейнджерс» — «Детройт» отслеживайте в нашем матч-центре.
«Рейнджерс» в прошлом сезоне стали победителями регулярного чемпионата и затем проиграли «Флориде» в финале Восточной конференции (2-4). В новом сезоне команда Игоря Шестеркина и Артемия Панарина на выезде победила «Питтсбург» (6:0) и проиграла дома «Юте» (5:6 ОТ).
«Детройт» в сезоне-2023/24 не вышел в плей-офф. В новом регулярном чемпионате «Ред Уингз» на своем льду проиграли «Питтсбургу» (3:6) и победили «Нэшвилл» (3:0).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|5
|4
|1
|8
|2
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|3
|3
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|4
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|5
|Питтсбург
|3
|1
|2
|2
|6
|Айлендерс
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|3
|2
|1
|4
|2
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|4
|2
|2
|4
|4
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|5
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|6
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|7
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Юта
|4
|3
|1
|6
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|3
|1
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|6
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|14.10
|01:00
|
Виннипег – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|14.10
|03:00
|
Эдмонтон – Калгари
|1 : 4
|14.10
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|2 : 0
|14.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|3 : 1
|14.10
|20:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|- : -
|14.10
|20:00
|
Нью-Джерси – Юта
|3 : 0
|14.10
|20:00
|
Бостон – Флорида
|3 : 4