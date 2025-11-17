«Детройт» обыграл «Рейнджерс», Панарин сделал результативный пас

«Детройт» победил «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей забили Алекс Дебринкэт и Лукас Раймонд, у хозяев — Мика Зибанежад, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин. На счету 34-летнего россиянина в сезоне-2025/26 18 (5+13) очков в 20 матчах.

«Рейнджерс» прервали серию из трех побед подряд. Они занимают девятое место в Восточной конференции (22 очка после 20 матчей). «Детройт» (23 очка после 19 игр) идет на шестом месте.