«Рейнджерс» дома победили «Детройт», Панарин сделал три результативные передачи

«Рейнджерс» дома обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев забили Крис Крайдер, Алексис Лафренье, Рейли Смит и Мика Зибанежад. Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три результативные передачи и был признан второй звездой матча.

Единственный гол гостей на счету Дилана Ларкина.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 32 и был признан третьей звездой встречи.

«Рейнджерс» вышли на второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 5 очками в 3 матчах. «Детройт» идет на 12-й строчке с 2 очками в 3 играх.