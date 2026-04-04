«Рейнджерс» и «Детройт» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 4 апреля

«Рейнджерс» и «Детройт» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 4 апреля. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 19.30 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 апреля, 19:30. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Детройт

Следить за ключевыми событиями игры «Рейнджерс» — «Детройт» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Нью-Йорк» набрал 71 очко в 76 матчах и занимает 16-е место в Восточной конференции. «Ред Уингз» с 88 очками в 75 играх идут на девятой строчке «Востока».