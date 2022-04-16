«Рейнджерс» с Шестеркиным на воротах всухую победили «Детройт», Панарин сделал голевую передачу

«Рейнджерс» всухую победили «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0. Ворота клуба из Нью-Йорка защищал Игорь Шестеркин. Он провел пятый «сухой» матч в сезоне.

Российский нападающий Артемйи Панарин отметился голевой передачей. Таким образом, он во второй раз за карьеру достиг отметки в 90 очков за сезон.

Дубль сделал нападающий «Рейджерс» Алексис Лафренье.

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«Рейнджерс» — «Детройт» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Зибанежад — 29 (бол., Панарин, Крайдер), 13:44 — 1:0. Ватрано — 17 (Зибанежад, Фокс), 23:46 — 2:0. Лафренье — 16 (Гудроу, Хытил), 44:37 — 3:0. Лафренье — 17 (Немет, Гудроу), 54:17 — 4:0.

Вратари: Шестеркин — Грайсс.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 37 (17+8+12) — 20 (3+11+6).

Наши: Панарин (21.08/2/0) — -.

16 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.