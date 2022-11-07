«Рейнджерс» без Шестеркина проиграли «Детройту», у Панарина ассист

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили в овертайме «Детройту» со счетом 2:3.

В составе хозяев отличились Каапо Какко и Мика Зибанежад, которому ассистировал Артемий Панарин, вратарь Игорь Шестеркин остался в запасе. У «Ред Уингз» шайбы забросили Мэтт Лафф, Пиюс Сутер и Доминик Кубалик.

После этого матча «Рейнджерс» с 15 очками занимают сельмое место в Восточной конференции, «Детройт» с 16 очками — на четвертой строчке.