«Рейнджерс» по буллитам уступили «Детройту», Шестеркин отразил 31 бросок

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступили «Детройту» со счетом 2:3.

На шайбы Троя Стечера и Дилана Ларкина хозяева ответили точными бросками Ки-Андре Миллера и Мики Зибанежада с передачи Артемия Панарина. Победный буллит реализовал Пиюс Сутер, Панарин не смог переиграть вратаря. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок по воротам.

После этого матча «Рейнджерс» с 67 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Детройт» с 52 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Детройт» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Стэчер — 1 (Эрне), 2:18 — 0:1. Миллер — 4 (Гудроу), 32:18 — 1:1. Ларкин — 26 (Декейсер, Зайдер), 33:48 — 1:2. Зибанежад — 19 (бол., Фокс, Панарин), 51:51 — 2:2.

Победный буллит: Сутер.

Вратари: Шестеркин (65:00) — Грайсс (65:00).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 39 (8+18+10+3) — 33 (11+12+6+4).

Наши: Панарин (19.53/6/+1) — -.

18 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 16461 зритель.