«Рейнджерс» упустили преимущество 0:3 и проиграли «Далласу» в овертайме, Панарин сделал 3 голевые передачи

«Даллас» в овертайме выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Старз» одержали пятую победу подряд.