Гол Гаврикова в овертайме принес «Рейнджерс» победу над «Далласом»

«Рейнджерс» выиграли у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Игра прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

В основное время у хозяев забили Карсон Соуси и Уилл Куилль, а у гостей — Кайл Капобьянко и Микко Рантанен.

Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Владислав Гавриков. Его признали первой звездой встречи. У 30-летнего россиянина теперь 12 (5+7) очков в 28 играх.

Второй звездой матча стал голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин, который 23 из 25 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 30 очков в 28 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на второй строчке в Западной конференции — 39 очков в 27 играх.