«Рейнджерс» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступили «Чикаго» — 1:2.

В составе хозяев отличился Уильям Кулле, вратарь Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 32. У «Блэкхокс» шайбы забросили Тайлер Бертуцци и Тейлор Холл.

В текущем сезоне форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 34 (15+19) очка в 27 матчах.