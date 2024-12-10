«Рейнджерс» дома уступил «Чикаго», Шестеркин отразил 30 бросков

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Чикаго» со счетом 1:2.

В составе хозяев отличился Уильям Кулле, вратарь Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 32. У «Блэкхокс» шайбы забросили Тайлер Бертуцци и Тейлор Холл.

В текущем сезоне форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 34 (15+19) очка в 27 матчах.

После этого матча «Рейнджерс» с 29 очками занимают восьмое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 29 очками — на 15-й строчке «Запада».