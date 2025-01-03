«Рейнджерс» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Рейнджерс» переиграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Игра прошла на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Голы «Рейнджерс» на счету Мики Зибанежада и Бретта Берарда. У «Брюинз» единственную шайбу забросил Элиас Линдхольм.