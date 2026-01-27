«Рейнджерс» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» на своем льду выиграли у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у «рейнджеров» забили Уилл Куилль, Джей Ти Миллер и Уильям Борген, а у «Брюинз» отличились Элиас Линдхольм (дубль) и Морган Гики. Победный гол в овертайме на счету Мэттью Робертсона.

«Рейнджерс» с 50 очками в 53 матчах идут последними в Восточной конференции. «Бостон» располагается на 7-м месте — 63 очка в 53 играх.

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