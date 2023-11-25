Трансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Бостон» 25 ноября во Вконтакте начнется в 21.00 мск

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в городе Нью-Йорк сыграют против «Бостона» 25 ноября. Встреча пройдет на льду спортивного комплекса «Мэдисон-сквер-гарден». Начало — в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния будут доступны в матч-центре «СЭ». Бесплатная видеотрансляция игры «Рейнджерс» — «Бостон» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте».

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу в Столичном дивизионе с 29 очками. «Брюинз» с 31 баллом занимают первое место в Атлантическом дивизионе.

В составе «Рейнджерс» в текущем сезоне российский форвард Артемий Панарин набрал 26 (10+16) очков в 18 играх в регулярном чемпионате НХЛ.

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