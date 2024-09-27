«Рейнджерс» победили «Бостон»

«Рейнджерс» выиграл у «Бостона» в предсезонном матче НХЛ — 5:2.

Нападающие нью-йоркской команды Крис Крайдер и Бреннан Отхманн набрали по 2 (1+1) очка.

Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров впервые сыграл в этой предсезонке. Однако набранными очками не отметился.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.