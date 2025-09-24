Гол Задорова в овертайме принес «Бостону» победу над «Рейнджерс»

«Бостон» выиграл у «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ — 5:4 ОТ.

Автором победной шайбы стал российский защитник Никита Задоров. Ассистировал ему соотечественник Марат Хуснутдинов. Оба набрали первые очки в этой предсезонке.

У «Рейнджерс» одним голом отметился российский защитник Владислав Гавриков, перебравшийся в команду в это межсезонье из «Кингз».

Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября 2025 года. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Рейнджерс» сыграют с «Питтсбургом» (8 октября), а «Бостон» встретится с «Вашингтоном» (9 октября).

НХЛ

Предсезонный матч

«Рейнджерс» — «Бостон» — 4:5 ОТ (1:1, 3:0, 0:3, 0:1)