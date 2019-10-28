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«Рейнджерс» — «Бостон»: Бержерон нанес травму Зибанежаду

03:16
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимают «Бостон», в середине второго периода счет 1:2. В первом периоде капитан «Брюинз» Патрис Бержерон нанес травму Мике Зибанежаду. После этого эпизода он провел лишь одну смену. «Синерубашечники» в своем Twitter сообщили, что швед не вернется на площадку в этой встрече. У него повреждение верхней части тела.

В прошедших 8 матчах на счету Мики 11 (4+7) очков.

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