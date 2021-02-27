Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон»

«Рейнджерс» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). «Брюинз» потерпели второе подряд поражение.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился голом. Это его пятая заброшенная шайба в сезоне. Голкипер Александр Георгиев отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

«Бостон» идет на первом месте в таблице Восточного дивизиона. «Рейнджерс» располагается на 6-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Бостон» — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Голы: Готье — 2 (Линдгрен), 13:16 — 1:0. Строум — 6 (Крайдер), 22:32 — 2:0. Бержерон — 8 (Пастрняк, Маршан), 24:02 — 2:1. Блэкуэлл — 4 (бол., Фокс, Строум), 38:52 — 3:1. Крайдер — 9 (Строум), 39:04 — 4:1. Бучневич — 5 (Фокс, Линдгрен), 41:45 — 5:1. Бродзински — 1 (Руни, Смит), 43:43 — 6:1. Маршан — 10 (Пастрняк, Зборжил), 47:51 — 6:2.

Вратари: Георгиев — Раск.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (9+15+10) — 33 (6+16+11).

Наши: Бучневич (14.16/6/+1) — -.

27 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.