Шестеркин сделал 32 сэйва в проигранном матче «Рейнджерс» против «Бостона»

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«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Ьрюинз» одержали седьмую победу подряд.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 32 из 36 бросков по своим воротам.